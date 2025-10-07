Чи справді Росія модернізувала "Іскандери" проти Patriot: експерт пояснив

Ракета Іскандер / © Associated Press

Чутки про нібито «модернізовані» Росією ракети ОТРК «Іскандер» для прориву систем Patriot не мають офіційного підтвердження, а українські Повітряні сили раніше припускали, що йдеться про використання квазібалістичних маневрів та радіолокаційних пасток. Проте це є штатними можливостями «Іскандера» з початку його розробки. Норвезький фахівець Фабіан Хофман запропонував кілька реалістичних гіпотез, які пояснюють проблеми з перехопленням. Більшість із них не вимагають фізичної «модернізації» російських ракет.

Про це пише Defense Express.

Гіпотеза №1: зміна траєкторії без модернізації ракети

Найімовірнішим технічним поясненням Хофман вважає нову, більш круту траєкторію польоту «Іскандера» на термінальному етапі (перед ураженням цілі).

Суть тактики. Зміна траєкторії, яку можна здійснити лише шляхом перепрограмування ракети (без фізичної модернізації), мінімізує час на перехоплення. Це дозволяє «проскочити» зону дії ЗРК Patriot максимально швидко.

Перевага. Така тактика може бути ефективнішою, ніж додаткове маневрування, з яким протиракета PAC-3 MSE здатна впоратися завдяки своїй надманевровості.

Гіпотеза №2: географія, дефіцит ракет та старі боєприпаси

Окрім технічної версії, фахівець пропонує два значно простіші, але не менш вагомі припущення:

Росія не б’є «Іскандерами» там, де стоїть Patriot. Більшість заяв про «неефективність» Patriot ґрунтувалися на статистиці, що включала удари по Запоріжжю та Миколаєву. Через близькість до фронту розміщення там ЗРК Patriot (особливо на момент звітів) є малоймовірним. Дефіцит протиракет Patriot. Штатно для перехоплення однієї балістичної цілі ЗРК має використовувати від двох до чотирьох протиракет. Якщо існує дефіцит боєприпасів, пуск навіть двох ракет стає неможливим.

Defense Express також додає ще одне можливе пояснення: через відомий дефіцит сучасних протиракет MSE, для перехоплення балістичних цілей вимушено використовують старіші ракети GEM-T. Також GEM-T має обмежені можливості боротьби з балістичними загрозами і не має технології кінетичного перехоплення. Це означає, що ціль можна вразити лише уламками, без гарантованого знищення балістичної ракети у повітрі.

Експерти сходяться на думці, що складнощі з перехопленням, найімовірніше, пояснюються комплексом факторів, включаючи як програмні зміни траєкторії польоту, так і логістичні та географічні обмеження ЗСУ.

Нагадаємо, під час показу можливостей українського оборонно-промислового комплексу для представників країн НАТО держава вперше публічно продемонструвала нестандартну версію крилатої ракети «Нептун», про існування якої раніше не повідомлялося.

А ще у серпні в Україні вперше публічно продемонстрували далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 «Нептун», відому як «Довгий Нептун».