Не могла кинути: з прикордонного Миропілля на Сумщині евакуювали бабусю разом з козами (фото)

Бабуся відмовилася заилишит дві кози та козеня, яке тільки-но народилося, тому їх евакуювали разом зі старенькою.

З Миропілля на Сумщині, яке потерпає від постійних російських обстрілів, евакуювали бабусю разом з козами.

Про це передає "Кордон.Медіа".

"Бабуся Віра вперто відмовлялася від евакуації. У неї в Миропіллі було маленьке господарство – дві кози та козеня, яке тільки-но народилося. Кинути їх вона не могла", – розповідають у виданні.

В евакуаційних авто місця для тварин спочатку не знайшлося. Тому пані Віра вирішила залишитися вдома, попри небезпеку.

Але під час учорашньої евакуації в одному з броньовиків знайшлося місце для її кіз. Бабуся разом зі своїм господарством приїхала в Суми.

Евакуйована бабуся разом з козами

Інші жителі Миропілля скаржаться, що довелося покинути своє господарство – курей, качок, навіть корову, яку ніхто не хотів забрати через те, що сюди страшно їхати. Господарі плачуть, що були змушені просто відв'язати і відпустити корову напризволяще.

"Чому раніше не виїхали? Та, сиділи, думали… Ну як оце все кинути? У нас господарство. Все сподівалися: може ж, стане краще. Онде переговори, про перемир’я балачки. Ото ми й надіялися. Бо хіба ж хочеться їхати", – говорить одна з евакуйованих жінок.

Раніше повідомлялося, що у Сумах сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні.

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