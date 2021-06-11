"Не могли не приміряти": працівники посольства Британії одягнули нову форму збірної України з Кримом на мапі

У британському посольстві наголосили, що на формі ображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Співробітники посольства Великої Британії слідом за американськими дипломатами зробили світлину в новій формі збірної України з футболу, яка сильно розгнівала росіян через патріотичне гасло "Героям слава".

Фото у синьо-жовтих футболках пресслужба посольства оприлюднила у Facebook.

"Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, днем раніше, 10 червня, працівники посольства США в Києві також підтримали Україну і зробили світлину у новій формі збірної України з футболу.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!", - підписали в посольстві.

Нагадаємо, виконком Української асоціації футболу у п'ятницю, 11 червня, затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!". Рішення підтримали одноголосно: 45 "за".

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