Не могли поділити сина: під Харковом чоловік взяв співмешканку у заручниці і отримав покарання

Чоловіка суд визнав винним і він проведе 7 років життя за ґратами.
У Харківській області суд виніс вирок чоловікові, який узяв в заручниці свою колишню співмешканку. Він проведе 7 років за ґратами.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.
30-річного чоловіка визнано винним за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей, (ч. 2 ст. 147 КК України), та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Подія сталася у червні 2021 року у с. Гайдари Чугуївського району Харківської області. Нетверезий чоловік прийшов до будинку колишньої співмешканки, де вона проживала разом зі своєю матір’ю та 4-річним сином. Там вони посварилися, з'ясовуючи з ким буде жити їхній син.
Чоловік дістав з кишені ніж і, погрожуючи, насильно утримував жінку у будинку. Його теща, прихопивши дитину, втекла і викликала поліцію.
Після проведених перемовин з правоохоронцями чоловік відпустив жінку.
Вироком Зміївського районного суду Харківської області від 14 січня 2022 року йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Великій Британії в межах розслідування інциденту із захопленням заручників у синагозі в американському штаті Техас затримали двох підлітків.
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