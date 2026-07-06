Не могла доїхати до лікарні: 17-річна українка за один день потрапила у три ДТП

ДТП на трасі Дніпро—Кривий Ріг

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На Дніпропетровщині 17-річна дівчина за один день потрапила у три аварії. У першій ДТП вона була пасажиркою. Коли оформлювали дорожньо-транспортну пригоду, її збила інша автівка, а по дорозі в лікарню машина «швидкої» зіткнулася із автомобілем.

Про це повідомляє видання Свої.

За інформацією ЗМІ, рано вранці на трасі Дніпро — Кривий Ріг біля Софіївки зіштовхнулися Volkswagen та Dacia. Водій останнього отримав травму грудини та перелом двох ребер, його госпіталізували. Оформлювала аварію 17-річна пасажирка Dacia. Коли вона вийшла на узбіччя, її збив пікап. Вона отримала черепно-мозкову травму, струс та множинні садна.

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А дорогою до лікарні дівчина знову потрапила в ДТП. Карету швидкої допомоги, де перебувала постраждала, не пропустила автівка.

Постраждалу перемістили в іншу карету та доправили до медзакладу.

Обставини трьох ДТП з’ясовують правоохоронці.

Моторошна ДТП із багатьма жертвами на трасі Одеса-Миколаїв — що відомо

Нагадаємо, 4 липня на автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне сталася моторошна ДТП, в якій загинуло 12 людей. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter із людьми та вантажний автомобіль Volvo.

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Згодом у поліції затримали водія кросовера, який, імовірно, спровокував ДТП та втік. Він виїхав на «зустрічку», де в той момент рухалася маршрутка. Йому оголосили підозру.

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