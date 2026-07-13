Не могли вирішити, у кого кращий ремонт: чоловік зарізав товариша під час суперечки

Чоловіка затримано / © Freepik

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В Івано-Франківській області чоловік разом із двома товаришами цілий день розпивав в себе вдома алкогольні напої. Застілля закінчилося вбивством.

Про це повідомили у прокуратурі.

Під час застілля чоловіки завели мову про особисті досягнення та набуті матеріальні блага. Між підозрюваним і його 28-річним товаришем виникла суперечка щодо того, в кого більший будинок та кращий ремонт.

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«Під час словесного конфлікту гість дорікнув господарю, що тому буцімто все дісталося в подарунок, тоді як він купував усе сам. В пориві агресії підозрюваний схопив ніж та вдарив товариша в ділянку серця. Від отриманих травм потерпілий одразу помер», — йдеться у повідомленні.

У момент вбивства третій учасник застілля перебував на вулиці.

Підозрюваний зателефонував братові, який приїхав на місце злочину та повідомив поліцію про те, що сталося.

Зловмисникові інкримінують умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 ККУ). За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 24-річного львів’янина затримали після смертельної ДТП на Львівщині. Під час спілкування з поліцейськими він заявив, що вбив свою матір.

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