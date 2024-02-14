"Не може безкарно ходити українськими водами": Павлюк - про потоплення ВДК "Цезар Куніков"

У командуванні Сухопутних військ впевнені, що російські кораблі "не можуть і не будуть ходити" у Чорному морі.
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк прокоментував знищення ЗСУ та ГУР великого десантного корабля ЧФ РФ "Цезар Куніков" у Чорному морі.
Про це генерал-лейтенант написав на сторінці у телеграм-каналі.
Він підкреслив, що ціль та основна задача Сил оборони України - "повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів".
"Знищення Збройними Силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК "Цезар Куніков" - чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Не може і не буде!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 14 лютого у Криму пролунали вибухи. Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков".
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