"Не може ні внести, ні позичити гроші": наскільки ексголові Хмельницької МСЕК Крупі зменшили заставу

Адвокатка Тетяни Крупи розповіла, що усі кошти підзахисної арештовані й родина Крупи не має можливості їх внести та позичити.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн. Термін перебування під вартою встановили до 3 грудня 2024 року. У разі внесення застави Крупі слід повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Таким чином заставу з 500 млн грн зменшили до 300 млн грн.

Відомо, що Тетяни Крупи у залі суду не було. Вона брала участь у судовому засіданні за допомогою відеозвʼязку. Її захисники попросили закрити засідання у частині, яка може стосуватися особистих даних, здоровʼя.

Якщо колишня голова Хмельницької обласної МСЕК внесе заставу, на неї покладають наступні обовʼязки:

прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду,

утриматися від спілкування з працівниками медико-соціальної експертної комісії та людьми, які зверталися до МСЕК з питань, які стосуються цього провадження,

повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Тетяна Крупа брала участь у засіданні по відеозвʼязку.

За словами прокурора Вадима Сидоренка, у справі Крупи було здійснено 22 обшуки, під час яких вилучили її майно. Кошти також вилучили та арештували, а також наклали арешт на понад 150 обʼєктів нерухомого майна, які зареєстровані, зокрема і на юридичні особи (компанії).

Прокурор зазначив, що знайдені кошти під час обшуку — ще не всі активи, які виявило слідство.

Також під час судового засідання стало відомо, що Крупа має звання "Заслужений лікар України".

Водночас адвокатка Тетяни Крупи заявляла, що кошти усі арештовані й родина Крупи не має можливості внести та позичити їх. Також адвокатка вважає, що для Крупи не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через стан її здоровʼя. Крупу, на думку захисниці, мають відпустити на поруки.

"Крупа попросила у суддів обрати їй запобіжний захід, не пов'язаний із перебуванням під вартою, а під внесення "з адекватною сумою". Після цього обвинувачувана, яка брала участь по відеозвʼязку, розплакалася", — розповів кореспондент із зали суду.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу яку підозрюють у незаконному збагаченні. На тлі скандалу із головою МСЕК генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Також ЗМІ розповідали про розкішний стиль життя ексголови Хмельницької МСЕК. У родини ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків у селі Волиця на Хмельниччині, причому більшість цього майна було придбано протягом 2021-2022 років.

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