“Не можемо стояти десятиліття”: Зеленський назвав очікування від військової підтримки Заходу

Лідери західних країн-партнерів запевнили, що допомога триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що військова підтримка від країн Заходу повинна мати позитивний результат, зокрема, на полі бою.

Про це він говорив на пресконференції після розмови з президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

За словами українського лідера, на саміті він побачив підтримку від Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн, лідери яких запевнили, що будуть допомагати і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

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“Ми з вами повинні розуміти, що все це [військова допомога] залежить і від того, які дії у нас будуть і на полі бою... Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліття нас буде хтось підтримувати... Я впевнений, що повинен бути позитивний результат”, - наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що західні партнери пообіцяли, що підтримка не буде зменшуватись.

Нагадаємо, на саміті НАТО країни G7 заявили про намір надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу.

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