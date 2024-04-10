В Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту

Генеральний штаб ЗСУ висловив побажання щодо норми про демобілізацію. З огляду на оперативну ситуацію на фронті, загрози і ризики, це питання розглянуть в окремому законопроєкті.

Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 10 квітня.

"Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців... Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато", — сказав він.

Водночас є розуміння того, що ескалація, агресія Росії триває. Наступ відбувається практично по всій лінії фронту.

"Наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації і демобілізації", — пояснив Дмитро Лазуткін.

За його словами, усі рішення ухвалюються, "аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни".

Нагадаємо, питання демобілізації в Україні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 9 квітня виключив із законопроєкту про мобілізацію, який парламент має розглянути в другому читанні.

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