"Не можна гратися в цифри, скільки нам потрібно людей": Жорін прокоментував закон про мобілізацію (відео)

Називати кількість людей, яких потрібно мобілізувати, не можна. Українці мають усвідомити, що живуть в новій реальності, де люди в армії потрібні завжди.

Про це під час ефіру проєкту “Теми з Наталією Мосейчук” заявив заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін.

Боєць прокоментував кількість у 500 тисяч мобілізованих, про яку раніше заявляли.

"Взагалі не можна називати цифри, бо це буде неправда. Кожен раз, яку ми цифру назвемо, ми дойдемо до того, що треба буде іншу", - сказав Жорін.

Він наголосив на тому, що ЗСУ постійно потрібні люди, а 500 тисяч людей війну не виграють.

"Ми що, 500 тисяч людей отримаємо і переможемо у війні? Ні, так не буде", - сказав Жорін.

За його словами, потрібно, щоб всі чоловіки стали на облік. Аби розуміти, хто може воювати і які функції виконувати.

"Після цього вже призивати в армію тих, хто там потрібен, а не тих, кого можна впіймати", - зауважив Жорін.

Нагадаємо, в Україні з економічної точки зору не можуть мобілізувати 500 тисяч українців. На це немає такого ресурсу. Про це повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач.

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