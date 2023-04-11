"Не можна ігнорувати війну": Зеленський емоційно звернувся до українців

Зеленський закликав українців та західних партнерів "не втрачати відчуття шляху", який ще потрібно пройти для перемоги над РФ.

Президент Володимир Зеленський увечері 11 квітня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Засідання Ставки і ситуація на фронті

Президент провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Там обговорили бойову ситуацію на основних і найважчих напрямках, таких як Бахмут, Авдіївка і Донеччина загалом, Кремінна й Луганщина загалом.

Доповідали генерал Сирський, генерал Тарнавський, головкомандувач ЗСУ Залужний, керівник ГУР Буданов.

Генштаб і міністр внутрішніх справ доповіли щодо комплектації нових підрозділів.

Керівник СБУ генерал Малюк розповів про захист від внутрішнього ворога та протидії колаборантам.

Не час розслаблятися

"Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі.

Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше", – наголосив Зеленський.

За словами президента, нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах. Він наголосив, що перемога – це спільне завдання.

"Перемога здобувається всіма. Тими, хто за неї бʼється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України. Так само, як у складі Ставки кожен відповідає за свою частину оборони держави, на шляху до перемоги кожному й кожній варто розуміти: а що є вашими кроками до перемоги? Та чи на увесь шлях вистачає цих кроків?", – сказав глава держави.

Зустріч з Говардом Баффетом

Президент Зеленський провів зустріч з американським бізнесменом і благодійником Говардом Баффетом, який давно допомагає Україні.

Президент розповів, що багато проєктів реалізуються за підтримки цього мецената. Наприклад, у Бучі почалося будівництво фабрики-кухні, що стане частиною реформи шкільного харчування в Україні й буде забезпечувати дітей у трьох громадах Київської області. Цей проєкт буде масштабований також на інші регіони, зокрема на Харківщину.

Зеленський подякував Баффету і всім нашим партнерам у світі, хто продовжує допомагати Україні.