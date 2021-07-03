"Не можна написати правду, залишаючись позитивним героєм": Мендель написала книгу про себе та зачитала уривок з неї

"Не можна написати правду, залишаючись позитивним героєм": Мендель написала книгу про себе та зачитала уривок з неї

Книгу Мендель написала на новорічні свята, коли захворіла на коронавірус.

Ексречниця президента Зеленського Юлія Мендель розповіла деталі про свою книгу та зачитала уривок з неї.

Про це вона написала в Facebook, опублікувавши відео.

Медель розповіла, що вона кілька разів бралась за написання книги, проте через труднощі не закінчувала роботи.

"Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм", - пояснила ексречниця Зеленського.

Мендель сказала, що її книга - це розповідь від її імені про дівчинку, яка народилась перед розвалом Радянського союзу в російськомовному місті. Головна героїня книги бореться в чоловічому світі політикуму.

Книгу Мендель написала на новорічні свята, коли захворіла на коронавірус.

Екс-речниця Зеленського Юлія Мендель пішла з посади у кінці квітня цього року і стала радником з міжнародних комунікацій.

Новини України: речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель іде з посади

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