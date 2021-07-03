"Не можна написати правду, залишаючись позитивним героєм": Мендель написала книгу про себе та зачитала уривок з неї

Книгу Мендель написала на новорічні свята, коли захворіла на коронавірус.
Ексречниця президента Зеленського Юлія Мендель розповіла деталі про свою книгу та зачитала уривок з неї.
Про це вона написала в Facebook, опублікувавши відео.
Медель розповіла, що вона кілька разів бралась за написання книги, проте через труднощі не закінчувала роботи.
"Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм", - пояснила ексречниця Зеленського.
Мендель сказала, що її книга - це розповідь від її імені про дівчинку, яка народилась перед розвалом Радянського союзу в російськомовному місті. Головна героїня книги бореться в чоловічому світі політикуму.
Книгу Мендель написала на новорічні свята, коли захворіла на коронавірус.
Екс-речниця Зеленського Юлія Мендель пішла з посади у кінці квітня цього року і стала радником з міжнародних комунікацій.