"Не можна порівнювати із справою Арістова": Арахамія про виїзд Торохтія за кордон

Каральних засобів щодо народного обранця застосовувати не будуть.
Відпочинок народного депутата Богдана Торохтія не можна порівнювати із справою Юрія Арістова, якого напередодні помітили на Мальдівах.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Арахамії, каральних засобів щодо народного обранця застосовувати не будуть.
"Тоді йому (Торохтію) було виписано відпустку (до Болгарії – ред.), на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував", - уточнив він.
Арахамія наголосив, що "це не Арістов із Мальдівами".
"Але все ж таки це трохи не та ситуація. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію", - додав глава фракції.
Попри це, він зазначив, що щодо інциденту з виїздом Торохтія був тиск.
"Але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", - підкреслив Арахамія.
Нагадаємо, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
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