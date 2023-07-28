“Не можна примусити до миру рукостисканням”: Харлан прокоментувала скандал із дискваліфікацією

Українська шаблістка Ольга Харлан, яка відмовилася потиснути руку своїй суперниці з країни-агресорки і була за це дискваліфікована на чемпіонаті світу, заявила, що Росія тероризує український спорт.

Відео з коментарем ситуації, яка виникла після її перемоги в поєдинку із росіянкою Анною Смірновою вона розмістила в Instagram.

Сьогоднішній день спортсменка назвала дуже важким і дуже важливим, оскільки він дав “дуже багато відповідей”.

“Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт”, - заявила Ольга Харлан.

Українська шаблістка зізналася, що не хотіла потискати руку російській спортсменці, керуючись своїм серцем. Тому, як вона каже, сталося те, що повинно було статися.

Також читайте Україна оскаржить дискваліфікацію Харлан з ЧС з фехтування: чи можуть її повернути на змагання

“Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати і дати мені "чорну картку", звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати. Тому що ваші меседжі, ваші сторіз, ваша підтримка, підтримка кожного, а особливо підтримка від наших бійців, які нас захищають. Коли я чую, що я їх мотивую, зробивши цей вчинок... Це неможливо передати. Я дякую кожному з вас... Ви знаєте, нікого ніколи не можна примусити до миру, особливо українців... ніяким рукостисканням... Правила повинні змінитися, тому що змінюється світ", - переконана українська спортсменка.

Українська спортсменка Ольга Харлан подякувала усім, хто підтримав її вчинок / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, на Чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Мілані, вибухнув скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан. Після перемоги над росіянкою Анною Смірновою, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі, українська шаблістка відмовилася потиснути руку суперниці. Організатори турніру дискваліфікували українку через відсутність “прояву поваги”. ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.

Читайте також: