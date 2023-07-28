“Не можна примусити до миру рукостисканням”: Харлан прокоментувала скандал із дискваліфікацією

Українка зізналася, що не хотіла потискати руку російській спортсменці, керуючись своїм серцем.
Українська шаблістка Ольга Харлан, яка відмовилася потиснути руку своїй суперниці з країни-агресорки і була за це дискваліфікована на чемпіонаті світу, заявила, що Росія тероризує український спорт.
Відео з коментарем ситуації, яка виникла після її перемоги в поєдинку із росіянкою Анною Смірновою вона розмістила в Instagram.
Сьогоднішній день спортсменка назвала дуже важким і дуже важливим, оскільки він дав “дуже багато відповідей”.
“Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт”, - заявила Ольга Харлан.
Українська шаблістка зізналася, що не хотіла потискати руку російській спортсменці, керуючись своїм серцем. Тому, як вона каже, сталося те, що повинно було статися.
“Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати і дати мені "чорну картку", звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати. Тому що ваші меседжі, ваші сторіз, ваша підтримка, підтримка кожного, а особливо підтримка від наших бійців, які нас захищають. Коли я чую, що я їх мотивую, зробивши цей вчинок... Це неможливо передати. Я дякую кожному з вас... Ви знаєте, нікого ніколи не можна примусити до миру, особливо українців... ніяким рукостисканням... Правила повинні змінитися, тому що змінюється світ", - переконана українська спортсменка.
Нагадаємо, у четвер, 27 червня, на Чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Мілані, вибухнув скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан. Після перемоги над росіянкою Анною Смірновою, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі, українська шаблістка відмовилася потиснути руку суперниці. Організатори турніру дискваліфікували українку через відсутність “прояву поваги”. ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.
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