Не можна садити біля хати: що кажуть народні прикмети про волоський горіх

Часто можна почути від людей похилого віку, що біля будинку не можна садити волоський горіх. Чому і які ще народні прикмети існують — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Багато міфів і народних прикмет, які пов'язані з деревами, оповито таємницями. Але навіть сучасні дачники уникають садити біля будинку волоський горіх, адже побоюються напастей і різних бід.

Чому не можна садити горіх біля будинку

Насамперед, варто зауважити, що волоський горіх росте досить великим, з потужною кореневою системою. Цього цілком достатньо, щоб відмовитися від бажання посадити саджанець прямо біля хати.

Тобто тут немає жодної містики. Адже просто задля власної безпеки досвідчені садівники радять садити горіх не ближче ніж за 8 метрів від будь-якої будівлі.

Таке висаджування зашкодить не лише будинкам, але й самому дереву, тому що його корінню не вистачатиме місця для розвитку.

Якщо дереву буде мало місця, може виникнути загроза фундаменту. Плюс крона волоського горіха настільки широка, що будинок перебуватиме в тіні і на покрівлі розвиватиметься мох.

Крім того, сусідство з волоським горіхом може пережити не кожна рослина.

Народні прикмети про волоський горіх

Наші предки вірили, що посаджений біля будинку горіх може спричинити біду. Існує думка, що цьому дереву не місце на подвір'ї, тому що воно забирає благополуччя, не дає побудувати щасливе сімейне життя і позбавляє радості.

А ще існувало повір'я, що волоський горіх біля хати може спричинити смерть господаря. Вважалося, що саме на цьому дереві люблять гніздитися злі духи, які постійно шкодять.

Якщо заснути під кроною горіха, можна прокинутися з сильним головним болем. А якщо з'їсти старий плід, то можна отруїтися.

В основі цих народних прикмет лежать біологічні особливості дерева. Листя його виділяють фітонциди, які нешкідливі для людини в малих дозах, але довготривале перебування поряд з деревом може спровокувати безсоння та головну біль. А вживання вже потемнілих плодів несе за собою отруєння через ферменти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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