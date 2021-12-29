"Не можна виключати ймовірність вторгнення Росії до України": у ЄС розглядають сценарії подальшої агресії Москви

"Не можна виключати ймовірність вторгнення Росії до України": у ЄС розглядають сценарії подальшої агресії Москви

Жозеп Боррель припускає, що Росія може продовжити дестабілізацію українського уряду за допомогою гібридних тактик.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що європейські спецслужби розглядають різні сценарії подальших дій Росії. При цьому в ЄС не відкидають ймовірність військового вторгнення РФ до України.

Про це Жозеп Боррель сказав в інтерв’ю Die Welt.

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"Не можна повністю виключати ймовірність військового вторгнення. Але є багато інших сценаріїв, які викликають занепокоєння, навіть якщо вони менш екстремальні", — підкреслив Боррель.

Відтак, представник ЄС припускає, що Росія може продовжити дестабілізацію українського уряду за допомогою гібридних тактик. Крім того, ймовірна і подальша ескалація на Донбасі між українською армією та бойовиками.

Боррель також припускає, що Москва продовжуватиме здійснювати газовий тиск на Європу.

Верховний представник Європейського Союзу також наголосив, що ЄС повинен брати участь у переговорному процесі США і Росії щодо деескалації ситуації на українському кордоні та обговорення безпекової ситуації в Європі.

Нагадаємо, у Держдепі США підтвердили дати переговорів з РФ щодо деескалації конфлікту з Україною. США та їхні союзники проведуть багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію ситуації навколо України у трьох різних форматах.

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