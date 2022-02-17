"Не можуть здійнятися в повітря і відлетіти": у Кремлі пояснили, чому досі не відвели війська від кордонів з Україною

"Не можуть здійнятися в повітря і відлетіти": у Кремлі пояснили, чому досі не відвели війська від кордонів з Україною

У Росії заявляють, що вони не мають наміру ні з ким обговорювати, де їм розміщувати свою армію.

У Кремлі визнали, що вони досі не відвели своїх військових від українських кордонів, мовляв, що для деескалації їм потрібен час.

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть Reuters та "ТАСС".

"Це процес, розтягнений у часі. Зрозуміло, що угруповання для маневрів, для навчань формувалося протягом багатьох тижнів, і, звісно, за день його вивести неможливо. Вони ж не можуть просто здійнятися в повітря і відлетіти всі", — заявив Пєсков.

Окрім цього, у Росії заявляють, що Москва має право розміщувати свої війська на "власній" території там, де хоче. Як вважає Пєсков, Росія не має наміру ні з ким обговорювати, де їм розміщувати свою армію.

"Ми не готові й не сприйматимемо претензії щодо того, як ми переміщуємо збройні сили на території нашої країни. Це наше суверенне право, і ми не маємо наміру це ні з ким обговорювати", — сказав Пєсков.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден вважає що Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів, незважаючи на заяву Кремля про відведення військ. У США є всі підстави вважати, що Росія "бере участь в операції під фальшивим прапором", тобто намагається вчинити ескалацію і звинуватити у ній Київ, щоб виправдати вторгнення.

Тим часом Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхніми даними, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.