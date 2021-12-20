Не музеї: у Мінкульті розповіли, як вакциновані українці витрачають "ковідну" тисячу від Зеленського

Не музеї: у Мінкульті розповіли, як вакциновані українці витрачають "ковідну" тисячу від Зеленського

Найменше "ковідну" тисячу витрачають на шоу та туризм.

Тисячу гривень вакцинованим проти коронавірусу в Україні переважно витрачають на кіно, книги та театр.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram.

"З’явилися перші статистичні дані щодо використанню "ковідної тисячі" з програми "єПідтримка". Перші три місця по використанню грошей – саме у культури та креативних індустрій", - написав він.

За даними Ткаченка, на першому місці за витратами "ковідної" тисячі – кінотеатри. На другому, як уточнив Ткаченко, з невеличким відривом – книжкові крамниці. На третьому – театральні продюсерські агентства.

На шостому місці, за інформацією Ткаченка, музичні групи, на десятому – виробництво та дистрибуція відеофільмів, на одинадцятому – туристичні атракції та шоу.

"На жаль, у списку витрачених "ковідних тисяч" немає музеїв. Тому нагадую всім працівникам музейної справи про таку важливу річ, як промоція своїх закладів. А українці звертаються до свого дозвілля і похід у музей також", - уточнив голова Мінкульту.

Наприкінець Ткаченко назвав результати використання коштів такими, що вражають, і висловив сподівання, що допомога держави культурі та креативним індустріям через плату послуг вакцинованими громадянами дозволить пережити важкі часи пандемії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у межах програми "єПідтримка", за якою вакциновані українці отримають по тисячі гривень, громадяни віком від 60 зможуть від січня витратити кошти на соціальні потреби. Йдеться про купівлю ліків.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

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