Не на бруківку, а на оборону: Зеленський закликав тилові міста змінити пріоритети виділення коштів

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 6 листопада звернувся до українців. Він акцентував увагу на тому, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, зараз потрібно всі можливі ресурси - держави, бюджету, уваги та емоцій - направити на нашу перемогу. Українці вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку та ремонт вулиці, а на оборону.

“Усі ми чуємо, що потрібно змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися – без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше. Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України. І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів”, - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він наголосив, що очікує від всіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою зараз.

“Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців із Верховною Радою України, і Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Це стосується і того, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128-ї бригади. І тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично”, - наголосив президент.

Нагадаємо, що Зеленський налагодив контакт з президентом Сьєрра-Леоне.

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