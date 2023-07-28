Не на часі: Зеленський відхилив фінансування добудови музею Голодомору у Києві

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В парламенті пояснювали необхідність виділенння коштів на завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору в Києві, щоб пришвидшити введення об’єкту в експлуатацію. На його платформі заплановані основні заходи до 90-х роковин Голодомору.

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Водночас багато політиків та активістів критикували це рішення, мовляв, навіщо зараз витрачати такі величезні кошти на музей, коли нашим захисникам бракує автомобілів та дронів на фронті.

Нагадаємо, на майданчику публічних закупівель ProZorro нещодавно помітили ще один скандальний тендер. Державне підприємство “Ліси України” під час війни уклало договір на послуги з піару на суму понад 5 млн гривень.

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