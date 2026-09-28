Грошей вистачить не на все: що тепер фінансуватиме держава насамперед

Верховна Рада / © Associated Press

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В Україні зберігається складна фінансова ситуація. Частина запланованої підтримки від партнерів затримується, тому що країна не встигла виконати всі свої зобов’язання. У зв’язку з цим уряд запроваджує жорстку пріоритетність бюджетних видатків.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Куди підуть гроші з держбюджету: пріоритетні виплати

За словами Корецького, ухвала покликана акумулювати ресурси для забезпечення сектору безпеки та соціальних потреб громадян.

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Першочергово державний бюджет фінансуватиме:

сферу оборони;

пенсійні та соціальні виплати;

заробітні плати працівників бюджетної сфери, зокрема вчителів і лікарів.

Скорочення бюджетних витрат: які видатки та ремонти відкладе Кабмін

Зазначається, що всі інші видатки, які не є першочерговими, тимчасово відкладаються. Це стосується проєктів нового будівництва, капітальних ремонтів і реконструкцій, якщо вони не є критично важливими, а також робіт із благоустрою — облаштування парків, скверів, фонтанів чи заміни бруківки.

«Ми все це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі», — наголосив прем’єр-міністр.

Також він закликав органи місцевого самоврядування переглянути свої регіональні бюджети, перевизначити пріоритети та обмежити непершочергові витрати.

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Кабмін разом із Верховною Радою працює над тим, щоб виконати вимоги партнерів і якнайшвидше отримати гроші. Корецький наголосив, що для цього потрібна відповідальна робота депутатів усіх фракцій і груп.

Дефіцит у держбюджеті — останні новини

Нагадаємо, ситуація з державними фінансами України близька до критичної, а зволікання Верховної Ради з ухваленням важливих для західних партнерів законопроєктів ставить під загрозу отримання $29,5 млрд міжнародної допомоги.

Тому в проєкті держбюджету на 2027 рік уряд заклав рекордні видатки та збільшення податків, а отже, наслідки документа відчує фактично кожен українець.

Раніше Сергій Корецький пояснив, що підвищення ПДВ на 1% у проєкті державного бюджету України на 2027 рік пов’язане, зокрема, з пошуком коштів для програми страхування бізнесу від воєнних ризиків.

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