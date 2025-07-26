Не НАБУ і САП: політолог сказав, що насправді стало підставою для мітингів в Україні

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Закон №12414, який нівелює незалежність НАБУ та САП, не є справжньою причиною мітингів, що тривають у багатьох містах України.

Про це в ефірі «Еспресо» заявив політолог Олексій Кошель.

Він закликав владу ухвалювати рішення консенсусом, щоби не було потреби для примусу влади до тих чи інших рішень.

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«Сьогодні вкрай важливо не ослаблювати владу під час війни. Нам може подобатись чи не подобатись Зеленський й інші політики, але збереження довіри до держави й владних інституцій вкрай важливо. Я б хотів, щоб ці слова почули й намагались зрозуміти люди, які зараз перебувають у владі», — пояснив Кошель.

Політолог наголосив, що під час війни влада не має вдаватись до експериментів у політичних питаннях.

«Зараз не час для експериментів й прийняття рішень у політичному форматі. Це варто зрозуміти, бо ризики занадто серйозні. І ще дуже важливо для влади було б зрозуміти, що питання не в НАБУ і САП. Це просто стало поштовхом до того, що молоді й не тільки вийшли на протести», — сказав він.

За словами Кошеля, закон про НАБУ і САП лише підвищив градус напруги до нескінченності, а підставами для мітингів українсців стала провальна робота влади за багатьма напрямками.

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«Зокрема, економічна й військова сфера, також провалено питання мобілізації», — сказав він.

Дата публікації 21:05, 25.07.25 Кількість переглядів 12 ТСН на мітингах наживо! Закон про НАБУ та САП сколихнув країну, люди розлючені

Нагадаємо, в Україні тривають мирні протести проти законопроєкту про НАБУ і САП, який підписав президент Володимир Зеленський.

Через спробу втручання в незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП, пд загрозою опинилися не лише гроші, а й довіра. Брюссель вже різко відреагував на дії української влади щодо антикорупційної системи.

А Німеччина і Франція теж прокоментували скандальні закони щодо НАБУ та САП. В західних МЗС наголосили, що розділяють занепокоєння послів G7 щодо розслідувань НАБУ.

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