Не допомогли підлітку після ДТП у критичному стані: у МОЗ назвали незаконними дії медиків у Кривому Розі

Не допомогли підлітку після ДТП у критичному стані: у МОЗ назвали незаконними дії медиків у Кривому Розі

У МОЗ заявляють, лікарні не мали права відмовляти в наданні допомоги пацієнтові.

У Кривому Розі зчинився скандал через те, що 17-річному підліткові, якого збила маршрутка і який перебував у вкрай важкому стані, відмовили у наданні екстреної медичної допомоги. Швидка, яка прибула на виклик, доправила його до найближчої лікарні, а там відмовилися його приймати, аргументувавши, що лікарня має пакет послуг для надання допомоги тільки дорослому населенню.

Учора, 24 червня, у Кривому Розі сталася ДТП за участю 17-річного велосипедиста і маршрутки. В результаті зіткнення постраждав підліток Юра Бородянець, який їхав на велосипеді. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму і переломи ребер, що спричинили пошкодження легенів. Медики швидкої, які прибули на виклик, транспортували хлопця до найближчої лікарні, але там відмовилися надавати невідкладну допомогу постраждалому, оскільки лікарня для дорослих.

Швидка змушена була везти дитину через пів міста в дитячу лікарню №8. Дорогою у підлітка сталася зупинка серця, але медикам вдалося його реанімувати і живим доправити до реанімаційного відділення закладу. Підліток перебуває у важкому стані. Зараз родина підлітка збирає допомогу на його лікування (5168 7574 2324 9459 тато Зінченко Сергій Анатолійович, тел. дядька (Євген): 068-888-98-67).

Рідні хлопця діями медиків 2 міськлікарні обурені і вважають, що можливо, стан 17-річного Юрка був би іншим, і він би не пережив клінічну смерть, якби йому надали допомогу у цьому медзакладі.

ТСН.ua звернувся до Міністерства охорони здоров'я України з приводу того, чи мали право лікарі 2-ї міськлікарні Кривого Рогу відмовлятися надавати допомогу пацієнтові, який не належить до тієї чи іншої вікової категорії, але життя якого трималося на волосині.

У МОЗ заявили, що усі заклади охорони здоров’я та медичні працівники мають діяти у межах визначених чинним законодавством України і надавати невідкладну допомогу пацієнтам у важкому стані.

Закон "Про екстрену медичну допомогу", який передбачає, що у разі виявлення людини у невідкладному стані, яка не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги, та за відсутності медичних працівників на місці події громадянин України або будь-яка інша особа, які виявили таку людину, зобов'язані:

- негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги або повідомити про виявлену людину у невідкладному стані та про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров'я чи будь-яку особу, яка зобов'язана надавати долікарську допомогу та знаходиться поблизу місця події;

- за можливості надати виявленій людині у невідкладному стані необхідну допомогу, у тому числі шляхом перевезення такої людини до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров'я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.

Кожен громадянин України або інша особа, які виявили людину у невідкладному стані, мають право звернутися до підприємств, установ та організацій з проханням надати транспортний засіб для перевезення такої людини до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров'я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.

Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичні особи - підприємці, а також водії зобов'язані забезпечити безоплатне перевезення наявним у їх розпорядженні транспортом людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров'я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.

Якщо під час перевезення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, у його стані виникли раптові ускладнення, які не можуть бути усунуті медичними працівниками цієї бригади, такий пацієнт доставляється до найближчого закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, де йому може бути надано необхідну медичну допомогу відповідно до його стану.

Згідно з відповіддю МОЗу, кожен пацієнт, який перебуває у вкрай тяжкому стані, має отримати допомогу у найближчому медзакладі. Відмова - є порушенням закону, а отже за це передбачена відповідальність. Тож батьки дитини можуть сміливо подавати до суду на медзаклад, де їм відмовили у наданні невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, що Дніпрі чоловік помер на порозі амбулаторії №5. До цього він знепритомнів і впав, не дійшовши кілька метрів до медзакладу.

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