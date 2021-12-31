Не надав допомогу: у Запоріжжі батьки звинувачують лікаря у смерті 2-річної дитини

До поліції на дії лікаря поскаржилася мама померлої дитини.
У Запоріжжі в одному з медзакладів міста померла 2-річна дитина. Мама хлопчика звинувачує у його смерті лікаря, який його лікував.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Запорізькій області.
"30 грудня близько 21-години на лінію 102 з приймального відділення обласної дитячої лікарні зателефонувала жінка і повідомила, що її 2-річна дитина померла за виною лікаря, який не надав відповідну допомогу. Пацієнт перебував на лікуванні з 24 грудня у зв’язку з серцево-судинним захворюванням", - повідомила речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.
За фактом смерті дитини відкрите кримінальне провадження за невиконання медпрацівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.
Наразі, в рамках досудового розслідування призначено проведення судово-медичної експертизи.
Разом з цим, із Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні надійшла заява до відділу поліції № 2 про те, що батьки та родичі померлого хлопчика погрожують лікарям фізичним насиллям та чинять хуліганські дії в приміщенні медичного закладу. За цими фактами відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) КК України.
Нагадаємо, що у Кривому Розі від алкогольної інтоксикації померло 5-місячне немовля. Батьків звинуватили у недогляд за дитиною.
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