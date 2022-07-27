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Не намагайтеся перекричати російські пропагандистські ЗМІ, просто закрийте їх: Кулеба звернувся до Заходу

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Не намагайтеся перекричати російські пропагандистські ЗМІ, просто закрийте їх: Кулеба звернувся до Заходу

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не намагатися перекричати російські ЗМІ, а просто закрити їх.

Міністр наголосив, що російські засоби масової пропаганди не мають нічого спільного зі свободою медіа.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав Кулеба.

Нагадаємо, викладача філософії та історії оштрафували за "лайки" під антивоєнними постами та відео. Це перший випадок, коли громадянина Росії притягнули до відповідальності за статтею про дискредитацію армії РФ не за публікацію, а за "сумний емоджі" під чужим дописом.

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