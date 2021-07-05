"Не наш пацієнт": скандал зі збитим 17-річним хлопцем, якого відмовилися приймати у лікарні Кривого Рогу, отримав продовження

"Не наш пацієнт": скандал зі збитим 17-річним хлопцем, якого відмовилися приймати у лікарні Кривого Рогу, отримав продовження

В управлінні охорони здоров'я заперечують, що медики швидкої завозили до 2 міськлікарні пацієнта.

У Департаменті охорони здоров'я Кривого Рогу заявили про проведення службової перевірки факту ненадання допомоги важко травмованому 17-річному підлітку після ДТП у 2-й міськлікарні Кривого Рогу. Постраждалого медики швидкої оперативно доправили у важкому стані до найближчої лікарні, а там відмовилися його приймати, аргументуючи це тим, що у них немає пакету послуг для надання допомоги дітям.

У ситуації розбирався ТСН.ua.

Пінг-понг пацієнтом у критичному стані

24 червня цього року близько 16 години 17-річний криворіжець Юрій Бородянець потрапив у ДТП. Він їхав велосипедом, коли його на швидкості збила маршрутка. Медики швидкої, які прибули на виклик, оцінили стан хлопця як важкий і хутко доправили його до найближчої лікарні №2, яка розташована в 200 метрах від місця ДТП, сподіваючись на допомогу і порятунок травмованого хлопця колегами.

"Свідки події викликали медиків. Ті приїхали і діагностували у Юри відкриту черепно-мозкову травму і перелом ребер, які пробили легені. Медики доправили його у найближчу лікарню - "тисячку" (2 міська лікарня - Ред.), яка розташована поруч, але там йому відмовилися надати медичну допомогу, аргументуючи це тим, що у них немає пакету реанімаційних послуг для дітей", - розповідає ТСН.ua дядько хлопця Євген Зінченко.

Як розповідає чоловік, постраждалого хлопця медики швидкої змушені були везти в іншу лікарню, яка розташована на іншому кінці міста. Дорогою до медзакладу вони зупинялися і проводили реанімаційні заходи.

Що кажуть у МОЗ

Згідно із Законом України "Про екстрену медичну допомогу" її зобов'язані надати людині у будь-якому медзакладі України (Стаття 3. Право на екстрену медичну допомогу та загальні засади її надання). За порушення Закону передбачена відповідальність (ст.15).

"Якщо під час перевезення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, у його стані виникли раптові ускладнення, які не можуть бути усунуті медичними працівниками цієї бригади, такий пацієнт доправляється до найближчого закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, де йому може бути надано необхідну медичну допомогу відповідно до його стану", - відповіли на запит ТСН. ua у МОЗ з приводу правильності дій медиків швидкої у випадку з травмованим підлітком у Кривому Розі.

Управління охорони здоров'я: медики швидкої до 2-ї лікарні пацієнта не завозили

Питання про ненадання допомоги підлітку у важкому стані у лікарні №2 підняли на останній сесії депутати Криворізької міської міськради.

Під час пленарного засідання 30 червня депутат міськради Наталія Шишка звернулася до начальника Криворізького міського відділу охорони здоров'я Костянтина Мурашка, щоб той прокоментував неоднозначну ситуацію з госпіталізацією збитого підлітка.

"Поясніть, чому лікарі "тисячки" відмовилися приймати збиту в результаті ДТП дитину? Тим більше, що ДТП сталася на дорозі біля "тисячки", і йшлося про життя травмованої дитини? Чому дитину з сильною травмою голови швидка, після відмови в "тисячці", змушена була доправити до міськлікарні №8, в дитячу травматологію? Який зараз стан дитини?", - запитала Наталія Шишка.

В управлінні охорони здоров'я, зважаючи на публікації у ЗМІ і суспільний резонанс, якого набув цей випадок, змушені були оголосити про проведення службової перевірки. Втім, начальник управління Костянтин Мурашко озаявив, що медики швидкої пацієнта до 2-ї міськлікарні не завозили.

"Підлітка було доправлено до 8 клінічної лікарні, де була надана допомога протягом доби, а після цього пацієнт був переведений до обласної лікарні у Дніпрі. Враховуючи те, що цей пацієнт не доправлявся і не перебував на приймальному відділенні 2 міськлікарні - 2 міська лікарня проведе службове розслідування до кінця тижня, і ці матеріали будуть надані до управління охорони здоров'я, і позиція управління охорони здоров'я буде принциповою, тому що це питання мало такий резонанс", - сказав очільник управління Костянтин Мурашко.

У швидкій говорять - хлопця завозили

У Криворізькій станцiї швидкоi медичноi допомоги "Дніпропетровської обласної ради" вже провели розслідування цього факту. Тут говорять, що пацієнта у 2 міськлікарню медики швидкої таки завозили.

"Ми в себе провели розслідування цього випадку. Я до своїх працівників пред'явити претензій не можу. Я безпосередньо спілкувався з тим медиком, який шпиталізував хлопця. Дорогою до 8 лікарні постраждалому надавали допомогу. Повезли (до 2-ї міськлікарні - Ред.), тому що це поруч, вона в метрах 300 від магазину, де сталася ДТП. Нехай заперечують. Коли оголосять результати розслідування, я зможу надати більш конкретну відповідь", - сказав телефоном ТСН.ua очільник станції швидкої допомоги Анатолій Бійовський.

Пакет послуг

Також під час перевірки пакетів послуг, які надає населенню 2 міська лікарня у Кривому Розі, виявилося, що тут можуть оперувати дітей. На це лікарня отримує фінансування від Національної служба здоров'я України. Щомісяця на проведення операцій дітям в стаціонарних умовах медзаклад отримує від держави більше 7 млн гривень.

"У цій лікарні є пакет послуг медична допомога дорослим і дітям без хірургічних втручань і з хірургічними втручаннями. Навіть якби в медзакладі цього пакету не було, медики не мали право відмовити дитині у наданні екстреної медичної допомоги. У будь-якому медзакладі України, навіть якщо це сталося біля стоматології, медики повинні стабілізувати стан пацієнта, а потім транспортувати реанімобілем в іншу лікарню. На оплатах НСЗУ це ніяк би не позначилося. Виклик швидкої повинен бути зафіксований. Є телефонні розмови диспетчера і швидкої, всі розмови записуються", - сказали ТСН.ua у пресслужбі НСЗУ.

Поліція перевіряє факт ненадання допомоги підлітку

В Криворізькому районному управлінні поліції зі свого боку теж проводять перевірку факту ненадання допомоги постраждалому у ДТП підлітку.

"Під час моніторингу ЗМІ був виявлений факт ненадання медиками медичної допомоги постраждалому підлітку. Факт зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі триває перевірка", - прокоментувала ТСН.ua речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лєсонєн.

Також зараз правоохоронці шукають свідків ДТП.

Як почувається підліток

Вже 10 днів 17-річний Юрко лікується у Дніпрі. Стан здоров'я підлітка задовільний, він вже потроху встає з ліжка і навіть намагається ходити по палаті. За словами дядька Юрія, Євгена Зінченка, те, що його племінник залишився живий - справжнє диво. Лікарі говорять, що невідомо, як наслідки ДТП позначаться на майбутньому. Загрози його життю наразі немає.

"Мамі Юри, коли їй зателефонували і повідомили, що він потрапив у ДТП, сказали їхати в "тисячку", бо його везуть туди. Зараз "вони" будуть говорити, все, що завгодно. Я зараз не здивуюся, якщо водій швидкої і медики, які надавали допомогу Юрі, там вже не працюють. Водій, який скоїв ДТП нам телефонував, він перебуває у пригніченому стані, через те, що збив Юру. Зараз шукають свідків ДТП. За умовами тендера, коли перевізник подається на конкурс, він заявляє про наявність у маршрутних автобусах відеореєстраторів. Чому його у маршрутці, яка збила Юру, не було - це питання до перевізника. Слідчий, коли спілкувався з братом сказав, що Юра показав лівий поворот, а водій цього просто не побачив", - розповів ТСН.ua дядько постраждалого Юрія Бородянця Євген Зінченко.

Сам хлопець хоче швидше одужати, адже прагне вступити до Донецького національного юридичного інституту і в майбутньому стати правоохоронцем. Цього року він закінчив 11 клас і вже подав документи до омріяного вишу.

Батьки 17-річного підлітка збираються позиватися до 2 міськлікарні щодо ненадання їхньому синові медичної допомоги.

Нагадаємо, що у МОЗ заявляють, у лікарні не мали права відмовляти в наданні допомоги пацієнтові.

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