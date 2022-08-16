Не "нашкребли" і десяти: Шойгу озвучив список "дружніх" до Росії країн

Міністр оборони РФ оприлюднив список “дружніх країн Росії”. До переліку увійшли менше десятка держав.

В Росії поділилися з суспільством переліком “дружніх країн”. Виявилося, що у РФ “дружніх країн” не так-то і багато.

"Друзів" РФ на Московській конференції з міжнародної безпеки назвав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, “дружні країни” Росії це: Бурунді, Гвінейська Республіка, Камерун, Малі, Судан, Уганда, Чад, Ефіопія, Південно-Африканська Республіка.

"Ми цінуємо вашу підтримку і маємо намір нарощувати співпрацю щодо взаємовигідних проектів", - заявив Шойгу.

Нагадаємо, що у Москві відбулася Міжнародна конференція з безпеки. Більшу її частину присвятили "спецоперації" в Україні.

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