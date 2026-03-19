Не натискати й не різати: українців попередили про дрони-самознищувачі

Радник міністра оборони Сергій Флеш попередив про нову загрозу від ворожих БПЛА / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Реклама

Експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив про появу нових зразків ворожих безпілотників, оснащених системою самознищення.

«Флеш» написав у соцмережах.

«Хто зустріне такий дрон. У нього є самознищувач. Не натискайте перемикач, не перерізайте дроти», — попередив фахівець, опублікувавши фото нового небезпечного безпілотника.

Реклама

© Сергій Флеш

У разі виявлення такого предмета радимо негайно відійти на безпечну відстань та викликати фахівців (ДПСУ, ЗСУ або поліцію).

Раніше Сергій «Флеш» пояснив, чому українські системи РЕБ не завжди зупиняють дрони «Молния».