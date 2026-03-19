Не натискати й не різати: українців попередили про дрони-самознищувачі

РФ почала оснащувати безпілотники системами самознищення: Сергій Бескрестнов пояснив, що робити, якщо ви знайшли такий ворожий дрон.

Радник міністра оборони Сергій Флеш попередив про нову загрозу від ворожих БПЛА

Радник міністра оборони Сергій Флеш попередив про нову загрозу від ворожих БПЛА / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив про появу нових зразків ворожих безпілотників, оснащених системою самознищення.

Про це «Флеш» написав у соцмережах.

«Хто зустріне такий дрон. У нього є самознищувач. Не натискайте перемикач, не перерізайте дроти», — попередив фахівець, опублікувавши фото нового небезпечного безпілотника.

У разі виявлення такого предмета радимо негайно відійти на безпечну відстань та викликати фахівців (ДПСУ, ЗСУ або поліцію).

Раніше Сергій «Флеш» пояснив, чому українські системи РЕБ не завжди зупиняють дрони «Молния».

