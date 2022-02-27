"Не очікували на такий розвиток": харківські правоохоронці допитали полонених окупантів

"Не очікували на такий розвиток": харківські правоохоронці допитали полонених окупантів

Правоохоронці закликають російських окупантів здаватися.

У Харкові вдалося полонити кількох окупантів. Їх допитали правоохоронці.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Правоохоронці проаналізували свідчення полонених російських солдат. За словами начальника ГУНП в Харківської області Володимира Тимошка, військових країни-агресора заспокоїли і запевнили, що на території України у них не буде жодних проблем.

"Ми проаналізували усі свідчення російських полонених. Всі вони кажуть, що не очікували на такий розвиток подій, на шалений спротив українців. Як не дивно, але вони сподівалися, що українці їх зустрічатимуть "цвєтами", - каже Тимошко.

Очільник главку вкотре звернувся до російських солдатів з пропозицією зберегти життя за певних умов.

"Кожному з вас, хто добровільно складе зброю і здасться у полон, ми гарантуємо життя. Ми забезпечимо вас їжею, надамо прихисток. Вас зможуть побачити живими ваші матері. У вас є вибір, ваше майбутнє в ваших руках, а ми свій вибір вже зробили. Українці незламні. Нас влаштує лише Перемога. Слава Україні!", - , – запевнив очільник харківської поліції.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

корабліЄкатери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: