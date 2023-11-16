"Не очманілі? Тоді упороті": Фаріон продовжує "мовні війни" – що нового наговорила

Фаріон продовжує стояти на своєму, що мовляв, люди, які не говорять українською мовою, не є українцями.

Колишня нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон, навіть після звільнення з Львівської політехніки та відкритого провадження СБУ, ніяк не вгамується і продовжує так званий "мовний скандал".

У своєму youtube-каналі вона зробила низку нових скандальних заяв.

Фаріон заявила, що що про відкриття проти неї кримінального провадження дізналася зі ЗМІ. Мовознавиця запевнила, що кримінальні провадження "не виб'ють її зі своєї життєвої колії". Вона досі вважає, що її переслідують "за захист української мови".

Коментуючи інкриміновані їй статті кримінального кодексу, екснардепка заявила, що вони написані неграмотно.

Зокрема, коментуючи пункт про розпалювання національної ворожнечі, Фаріон пригадала, що раніше її вже у цьому звинувачували: "Як бачите, я палю і палю вже 20 років, а ця ворожнеча зостається".

Фаріон поскаржилася, що з її гучного інтерв'ю телеведучій Яніні Соколовій, власне з якого і розпочався скандал, були зроблені нарізки і показані "як вирвані цитати". На думку екснардепки, з цих нарізок були зроблені "хибні висновки".

Вона зацитувала свою відповідь на питання в інтерв'ю: "Немає рускоязичного населення, є українці, є к*цапи, є болото", зазначивши, що "це не її проблема, а проблема тих людей, які не можуть визначитися, ким вони є".

Що стосується своїх скандальних висловлювань про "Азов", Фаріон запевнила, що не називала українську армію "збродом".

"Якщо ви не говорите українською мовою, то ви не є українці. То ви належите до іншого етносу. Тому я завжди наполягала, що у паспорті має бути графа "національність"... Замість того, щоб визнати свою неадекватність, ви звертаєтесь до СБУ, – продовжує стояти на своєму Фаріон.

Також вона прокоментувала свої слова про "очманілих" українців.

"Не подобається комусь слово очманілі, добре, я допоможу. Московський відповідник – "упороті". Ну це ж очманіння – жити 32 роки в Україні і не говорити українською мовою", – заявила екснардепка.

"Де тут честь? Людина не вивчила мови землі, хліб якої їсть", – додала Фаріон, коментуючи інкриміновану їй статтю про образу честі і гідності.

Скандал з Іриною Фаріон: з чого все почалося

Нагадаємо, Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Також філологиня звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою "вжити заходів щодо хамської поведінки" командирів "Азову".

Крім того Фаріон опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

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