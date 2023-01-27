Не очолює штаб: в розвідці назвали справжню роль Пригожина у війні проти України

Основна функція очільник приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина - медійна і політична. Він не керує бойовими загонами у війні проти України.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ключова функція Пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Його завдання - це фінансування, власне оцей тіньовий бізнес на території РФ та за кордоном", - сказав він.

Зі слів Юсова, Пригожин займається піаром й власним політичним майбутнім. Також він додав, що ключова місія "вагнерівців" у війні це - побудова політичної перспективи на території Росії після президентства Володимира Путіна.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США визнало ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією і готує санкції проти неї та її мереж підтримки в усьому світі.

Раніше військовий експерт Михайло Самусь заявив, що не відомо, хто насправді може керувати приватною військовою компанією "Вагнера". За його словами, Пригожин лише публічна особа, яка демонструє, що вона керує цією армією, яка насправді є поза законом Росії.

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