Не одразу на передову: у Раді хочуть змінити підхід до новобранців

Військова підготовка / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Йдеться про обмеження залучення військовослужбовців до бойових дій одразу після завершення підготовки.

Документ пропонує запровадити обов’язковий адаптаційний період тривалістю щонайменше три місяці перед виконанням бойових завдань.

Що зміниться

Згідно з ініціативою, військових після навчання не відправлятимуть одразу на фронт. Натомість вони проходитимуть додатковий період адаптації.

Очікується, що за цей час військовослужбовці:

закріплять отримані навички;

адаптуються до умов служби;

звикнуть до свого підрозділу;

знизять ризики втрат під час виконання завдань.

Кого це стосується

Обмеження планують поширити на всі категорії військових, зокрема:

контрактників;

призовників;

офіцерський склад.

Мета законопроєкту

Автори ініціативи наголошують, що нововведення має підвищити ефективність підготовки військових та зменшити втрати серед новобранців.

Законопроєкт наразі перебуває на розгляді парламенту.

Нагадаємо, в Україні працівники, які мають бронювання від мобілізації, отримують тимчасову відстрочку від призову. Однак на практиці трапляються ситуації, коли навіть заброньованих чоловіків можуть доправити до територіального центру комплектування (ТЦК) для перевірки даних.