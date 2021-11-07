Не одягнув маску: у Рівному патрульні закували у наручники пасажира тролейбуса (відео)

Чоловік не реагував на зауваження правоохоронців і не показав свої документи.

У суботу, 6 листопада, на вулиці Соборній у Рівному патрульні затримали 31-річного пасажира тролейбуса, який відмовлявся одягнути маску в громадському транспорті і показати документи правоохоронцям. Інцидент стався близько 19:00 вечора на зупинці "Ремзавод".

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Про це повідомила ITV media group речниця патрульної поліції Рівненщини Наталія Кітюк.

За її словами, патрульних на місце викликав водій тролейбуса. Він розповів, що на зупинці виник конфлікт з пасажиром, який відмовляється одягати захисну маску.

За вказаною адресою прибули патрульні та виявили в тролейбусі пасажира без маски. На зауваження правоохоронців чоловік не реагував.

"Одягнути маску, показати документи або представитись на вимогу поліцейських — категорично відмовився, поводився зухвало. Інспектори затримали чоловіка із застосуваням спеціального засобу кайданки для встановлення особи та доправили в управління поліції", - розповіла речниця патрульної поліції.

Фрагмент інциденту опублікував місцевий канал в Instagram.

В результаті на 31-річного чоловіка склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.44-3 (Перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, - тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

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