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Не одягнув маску: у Рівному патрульні закували у наручники пасажира тролейбуса (відео)

Не одягнув маску: у Рівному патрульні закували у наручники пасажира тролейбуса (відео)

Не одягнув маску: у Рівному патрульні закували у наручники пасажира тролейбуса (відео)

скріншот з відео / Rivne_1283, Instagram

Чоловік не реагував на зауваження правоохоронців і не показав свої документи.

У суботу, 6 листопада, на вулиці Соборній у Рівному патрульні затримали 31-річного пасажира тролейбуса, який відмовлявся одягнути маску в громадському транспорті і показати документи правоохоронцям. Інцидент стався близько 19:00 вечора на зупинці "Ремзавод".

Про це повідомила ITV media group речниця патрульної поліції Рівненщини Наталія Кітюк.

За її словами, патрульних на місце викликав водій тролейбуса. Він розповів, що на зупинці виник конфлікт з пасажиром, який відмовляється одягати захисну маску.

За вказаною адресою прибули патрульні та виявили в тролейбусі пасажира без маски. На зауваження правоохоронців чоловік не реагував.

"Одягнути маску, показати документи або представитись на вимогу поліцейських — категорично відмовився, поводився зухвало. Інспектори затримали чоловіка із застосуваням спеціального засобу кайданки для встановлення особи та доправили в управління поліції", - розповіла речниця патрульної поліції.

Фрагмент інциденту опублікував місцевий канал в Instagram.

В результаті на 31-річного чоловіка склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.44-3 (Перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, - тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

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