Не оновили дані й не стали на облік: як покарають військовозобов'язаних

Уже від 17 липня співробітники ТЦК можуть направляти повістки за адресами, які військовозобов'язані вказали в оновлених даних.

Про це "Суспільне" сказав адвокат Сергій Дубок.

"Відповідальність відрізняється: є ті, хто перебуває на обліку, але не оновив дані у 60-денний термін, а є інші — хто не перебуває, не став на облік і не оновив дані. Одних очікує адмінвідповідальність і штрафи, а інших — уже кримінальна", - пояснив він.

Щодо громадян, які порушують законодавство про мобілізацію та підготовку — ТЦК СП направлятиме повідомлення до Нацполіції щодо їх затримання.

Що буде з тими, хто ухиляється після штрафу

Притягнення громадянина до адмінвідповідальності жодним чином не звільняє його від виконання свого військового обов’язку, тому їх можуть призвати.

Нагадаємо, військовозобовʼязані громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, отримають штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Особа повинна сплатити штраф не пізніше як за 15 днів після вручення постанови про його накладання, відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тоді як в разі оскарження постанови — не пізніше як за 15 днів після повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Згідно зі статтею 308 КУпАП, у разі несплати штрафу у встановлений строк, постанову про накладання штрафу надсилають для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання особи, роботи або за місцемперебування його майна в порядку встановленому законом.

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