Не оновили облікові дані впродовж 60 днів: адвокат сказав, що чекає на військовозобов'язаних

За словами юриста, якщо порушення буде вчинено повторно впродовж року, тоді штраф становитиме 25 500 гривень.

Якщо військовозобов'язані не перебуватимуть на обліку або вчасно не оновлять особисті дані, то їм загрожує штраф 17 тисяч гривень.

Про це військовий адвокат Сергій Дубок розповів в інтерв'ю "Суспільному".

Впродовж 60 днів особа повинна оновити облікові дані. У разі відсутності таких дій, представники ТЦК можуть вручити повістку для їхнього оновлення.

За словами військового адвоката, якщо громамдяни призовного віку не прибувають до ТЦК після отримання повістки для оновлення даних, це кваліфікується як порушення правил військового обліку.

"Складається адмінпротокол про адміністративне порушення. Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, від військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення", - сказав фахівець.

Якщо військовозобов'язаний ухиляється від отримання повістки для підтвердження даних, то його очікує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

"Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій в особливий період (зокрема воєнний стан) розмір такого штрафу становить від 34 000 до 59 500 грн. Штраф може бути накладений за ухилення від мобілізації протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення", - пояснив експерт.

Чи має військовозобов'язаний право на відстрочку, якщо пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби?

Якщо особа отримала "бойову повістку", проте так і не з'явився до ТЦК без поважної причини, то на нього чекає кримінальна відповідальність, через що йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

"Штрафи тепер можуть виписувати заочно, без необхідності складати протокол в ТЦК у присутності військовозобов'язаного, якщо особу повідомили про необхідність явки належним чином і вона проігнорувала виклик без поважної причини. За неявку до ТЦК за повісткою представники ТЦК звертатимуться до поліції з вимогою доставити військовозобов'язаного", - додали у публікації.

У якому разі можуть тимчасово призупинити дію водійських прав?

Якщо правоохоронці не можуть розшукати військовозобов'язаного, йому надішлють повідомлення з ТЦК рекомендованим листом. Якщо пошта не може вручити такий лист під розписку або особа відмовляється, то вимога повертається до ТЦК з відповідною позначкою. Вже після цього впродовж 10 днів представники ТЦК можуть звернутися до суду з проханням тимчасово призупинити дію водійських прав.

"Від себе рекомендую уважно читати всі вимоги нормативно правових актів, слідкувати за змінами в законодавстві та при необхідності звертатись за допомогою до військових адвокатів, юристів, інших компетентних осіб, оскільки на практиці виникає чимало нюансів та спірних моментів у тлумаченні окремих приписів законодавства", - зазначив Дубок.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, кого не відправляють на ВЛК під час мобілізації в Україні.

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