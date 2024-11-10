Не оновили військові дані: чи ще можлива відстрочка від мобілізації

Військовозобов'язані, що не оновили дані у встановлений термін, можуть зробити це пізніше для отримання відстрочки

Цієї весни набув чинності новий закон про мобілізацію, відповідно до якого всім чоловікам було наказано оновити свої дані до 16 липня.

Адвокатка Марина Бекало роз'яснила, як військовозобов'язані, що не оновили дані у встановлений термін, можуть зробити це пізніше для отримання відстрочки.

Бекало пояснила, що оновлення військово-облікових даних можливе через мобільний додаток "Резерв+" або безпосередньо в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП), де розглядаються заяви на відстрочку. Вона також зазначила, що військово-медична комісія не має повноважень розглядати такі заяви, оскільки ТЦК не має на це підстав.

"Проте, ТЦК та СП як показує практика, не дотримується цього правила. І починаються "качелі" поки не пройдете ВЛК ми не розглянемо заяву і т.д. І процес затягується", – додає адвокатка.

За рекомендаціями фахівця, особи, що прагнуть отримати відстрочку від мобілізації, мають дотримуватися наступного алгоритму дій: спочатку оновити свої особисті дані та пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК). Адвокатка наголосила, що швидке внесення змін до персональних даних та проходження ВЛК значно сприяє прискоренню процесу отримання відстрочки та включенню інформації до бази "Оберіг".

Марина Бекало також вказала на важливість належної реєстрації заяви на відстрочку з усіма необхідними документами у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що є ключовим для успішного розгляду відстрочки.

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"А вже далі в якій послідовності буде пройдена ВЛК та розглянута заява на відстрочку, глобально не має особливого значення", – зауважила Бекало.

Нагадаємо, що у "Резерв+" розпочався бета-тест онлайн-відстрочок. Першими відстрочку отримають студенти та аспіранти.