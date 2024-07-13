Не оновив дані до 16 липня: в ТЦК пояснили, кого та за яких умов не штрафуватимуть

Якщо особа не відзначиться у встановлені терміни, на неї чекає штраф, але є винятки.

Військовозобов'язані, які не оновили облікові дані до 16 липня, можуть уникнути штрафу за умови, якщо нададуть документи або інші підтвердження, які доводять те, що цей громадянин не міг оновити дані впродовж 60 відведених на це днів.

Про це повідомив старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот.

Зокрема, таким документом може бути лікарняний лист, але кожен випадок, за словами Дмитра Молота, буде розглядатись окремо.

"Під час вирішення питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту", — сказав Молот.

Також не штрафуватимуть тих, хто зможе довести, що хотів оновити дані, але не зміг достоятися у черзі для цього.

"Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість достоятися у черзі, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити очільник ТЦК, а також людина повинна про це повідомити й надати відповідні підтверджуючі документи", — додав Молот.

Нагадаємо:

В Україні від 18 травня почав діяти новий мобілізаційний закон. Він зобов’язує всіх військовозобов’язаних оновити свої дані до 16 липня. Проте, тих, хто не встигне цього зробити, очікують штрафи - від 17 до 25,5 тисяч гривень. Для офіційних осіб та організацій штрафи ще вище — від 34 000 до 59 500 гривень.

Неявка за кожною новою повісткою вважається новим порушенням. Обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. ТЦК мають право висилати щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної. І щоразу людина сплачуватиме штраф.

Хто має оновлювати дані до 16 липня:

військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років

призовники й резервісти

заброньовані особи

особи, які мають відстрочку

військовозобов’язані жінки

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Військовий облік в Україні: важливі новини для школярів! Коли треба йти в ТЦК?

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