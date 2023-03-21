"Не оплачуйте товар, якщо...": поліцейські попередили про нову схему аферистів з викрадання грошей

Все більше українців отримують фейкові посилання, через які зникають гроші на картках. Деякі випадки стосуються нової шахрайської схеми з викрадання коштів за допомогою фейкових посилань на оплату товарів та послуг.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

За інформацією правоохоронців, жителька Тернопільщини втратила свої кошти, заповнивши форму про оплату товару.

"Їй у месенджер надіслали посилання на оплату товару, вона заповнила форму на сайті та замість домовленої суми з рахунку зникли усі кошти", – повідомили поліцейські.

Зазвичай шахраї, які "працюють" за цією схемою, пропонують покупцям "безпечний спосіб" оплати. Такі способи справді існують на популярних маркетплейсах. Технологію оплати влаштовано так, щоб покупець сплатив замовлення, але кошти потрапили до продавця лише після отримання товару.

"Саме на цій послузі і спекулюють аферисти. Вони надсилають покупцю фейкові посилання на оплату або фейкові розрахунки за товар", – зазначили в поліції.

Там попередили, що адміністратори фейкових сайтів-копій справжніх використовують психологічні прийоми, щоб викликати у жертви довіру та переконати в "безпеці" запропонованого способу оплати.

Поліцейські перелічили ознаки сайту-підробки. Тож, не сплачуйте товар, якщо:

посилання, яке ви отримали, було надіслано в особистому повідомленні у сторонньому месенджері (усі справжні посилання на оплату розміщуються на офіційному сайті маркетплейсу);

надійшло попередження нібито про збій у доставці, і від покупця вимагають запровадити додаткові дані;

на сторонньому сайті вимагають ввести дані для авторизації (зокрема номер картки, термін її дії, CVV-код зі зворотного боку картки тощо).

Тим часом На Дніпропетровщині впіймали аферистів, що мали мережу шахрайських кол-центрів. Співробітники телефонували європейцям і представлялися фахівцями служби безпеки банків чи правоохоронцями. Так постраждалі втрачали гроші.

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