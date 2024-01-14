Не останній інцидент: експерт потішив прогнозом щодо ворожих ракет, які не долітають до України

Російське залізяччя падатиме на власній території дедалі частіше.
Ракети ворога втрачають свою точність. Це відбувається завдяки роботі наших засобів РЕБ та санкцій Заходу.
Про це в ефірі телемарафону сказав експерт з авіації Анатолій Храпчинський
Звісно, відзначає він, треба розуміти, що ми маємо справу з країною-терористом, яка обходить санкції та навчається в Ірану або КНДР.
"Але все ж таки ми розуміємо, що протидія існує і ми працюємо в цьому напрямку. Казати, що вони (ракети) стали краще – це неправильно", – акцентує Храпчинський.
Ми бачимо, що повітряна оборона Україна справляється: 97% ракет саме типу Х-101, Х-55 або Х-555 знищуються.
"Тому я впевнений, що надалі ми ще будемо бачити більше крилатих ракет, які будуть падати, не долітаючи до території України, як це було нещодавно", – каже експерт.
Нагадаємо, російська ракета, яку окупанти запустили по території України, знову не долетіла і впала на території Краснодарського краю.
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