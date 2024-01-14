Не останній інцидент: експерт потішив прогнозом щодо ворожих ракет, які не долітають до України

Ракети ворога втрачають свою точність. Це відбувається завдяки роботі наших засобів РЕБ та санкцій Заходу.

Про це в ефірі телемарафону сказав експерт з авіації Анатолій Храпчинський

Звісно, відзначає він, треба розуміти, що ми маємо справу з країною-терористом, яка обходить санкції та навчається в Ірану або КНДР.

"Але все ж таки ми розуміємо, що протидія існує і ми працюємо в цьому напрямку. Казати, що вони (ракети) стали краще – це неправильно", – акцентує Храпчинський.

Ми бачимо, що повітряна оборона Україна справляється: 97% ракет саме типу Х-101, Х-55 або Х-555 знищуються.

"Тому я впевнений, що надалі ми ще будемо бачити більше крилатих ракет, які будуть падати, не долітаючи до території України, як це було нещодавно", – каже експерт.

Нагадаємо, російська ракета, яку окупанти запустили по території України, знову не долетіла і впала на території Краснодарського краю.

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