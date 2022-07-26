Не отримала допомогу і залишилася без заощаджень: на Рівненщині у жінки видурили майже 45 тис. грн

У Рівненській області шахраї видурили у 54-річної жительки села Колоденка майже 45 тис. грн.

Днями до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про зникнення з її картки 44 674 грн. З її слів, вона хотіла отримати фінансову допомогу, але втратила власні заощадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що на мобільний телефон жінки надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від міжнародної організації. Вона перейшла посиланням, де заповнила дані своєї картки. Вже за декілька хвилин не виявила на своєму рахунку коштів.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут". Максимальна санкція передбачає позбавленням волі на термін до п'яти років.

Як повідомлялося, у Тернопільській області викрили злочинну групу, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів. Організував "бізнес" мешканець Чортківщини. До нього залучив трьох знайомих. На території колишнього заводу вони облаштували підпільний цех. Там виробляли продукцію під марками АRIEL, TIDE та LENOR.

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