"Не отримували жодного судового рішення": УПЦ МП не планує виїжджати з Лаври (відео)

Один зі священників УПЦ МП заявив про відсутність підстав для виселення з Лаври.

Священники УПЦ МП не збираються виїжджати з Києво-Печерської лаври попри розірвання договору про оренду приміщень.

Про це журналістці "Радіо Свобода" заявив один зі священників УПЦ МП, який представився архімандритом Нестором.

"Заповідник заповідником, а є законодавчі органи. Ми не отримували жодного судового рішення, так що…", – відповів він.

За словами Нестора, УПЦ МП нібито не зверталась до Мінкульт з приводу розірвання договору оренди.

Виселення УПЦ МП з Лаври: що відомо

У листопаді 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП на території України, а також розірвання договорів аренди Києво-Печерської лаври. Адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвала договори з УПЦ МП на оренду приміщень комплексу.

У неділю, 26 березня, глава УПЦ МП митрополит Онуфрій звершив останню літургію в Києво-Печерській лаврі.

До 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Днями скандального намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополита Павла помітили під час процедури оформлення закордонного паспорта.

Вірянка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка називає себе правозахисницею, пригрозила владі, що віряни Московського патріархату вийдуть на вулиці "у хресну ходу" у відповідь на виселення їхньої конфесії з Києво-Печерської лаври.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виселення з Лаври УПЦ МП відбуватиметься в законний спосіб. Водночас Києво-Печерська лавра — це музей, який належить державі. І все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не якісь окремі люди.

Синод ПЦУ вирішив зареєструвати власний монастир у Почаївській Лаврі, яка поки ще залишається в оренді в УПЦ Московського патріархату.

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