"Не отримують уваги": у Мелітополі родичі кинулися забирати з лікарні пацієнтів з коронавірусом

"Не отримують уваги": у Мелітополі родичі кинулися забирати з лікарні пацієнтів з коронавірусом

Рідні скаржаться що родичі не отримують уваги з боку медперсоналу.

У Мелітополі Запорізької області рідні пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у місцевій ковід-лікарні, почали скаржитися, що ті не отримують належної уваги.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Так, сьогодні, 7 жовтня, одразу дві родини забажали забрати з лікарні своїх рідних через те, що медики не приділяють їм належної уваги.

Мешканка Якимівки приїхала за своїм 46-річним племінником - хоче забрати його з інфекційної лікарні у Мелітополі до Якимівської ЦРЛ.

"У мене племінник лежить в лікарні і не отримує жодної уваги. У нього двобічне запалення легенів, встати вже не може. Ураження 75%. А у нас в Якимівці відкрився шпиталь, і я його хочу звідси забрати. Але ні у кого не можу домогтися: ні лікаря, ні завідувача. Ніхто до мене не виходить", - поскаржилася пенсіонерка.

Ще одна дівчина обурювалася тим, що не може дочекатися списку призначення від лікаря для своєї бабусі.

У інфекційнй лікарні повідомили, що якщо пацієнти транспортабельні, їх можуть перевезти до іншої ковід-лікарні.

Нагадаємо, що відсьогодні у Мелітополі значно посилили карантинні обмеження, заборонили роботу усіх дитячих розважальних закладів, скасовані всі масові заходи, кафе та ресторани.

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