Не оцифрували трудову книжку: чи збережеться страховий стаж

Українцям необхідно оцифрувати свої трудові книжки / © Twitter/Айварас Абромавичус

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Від 10 червня 2021 року набув чинності закон щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі та почався перехід на електронні трудові книжки.

Про це нагадали у ПФУ.

Страховий стаж після 1 січня 2004 року вже автоматично обліковується в електронних реєстрах на підставі звітів роботодавців та сплачених внесків. Проблема виникає саме з періодами роботи до цієї дати. Стаж за минулі роки підтверджується виключно записами в паперовій книжці.

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Якщо дані не будуть внесені до цифрового реєстру до 10 червня 26 року, а сама книжка з якихось причин буде втрачена або пошкоджена, відновити дані про стаж до 2004 року буде надзвичайно складно.

Законодавство не передбачає жодної відповідальності чи штрафів для осіб, які не подали документи на оцифрування до завершення перехідного періоду.

Як оцифрувати трудову книжку після 10 червня 2026 року

Подати відскановані копії трудової книжки можна буде й надалі через вебпортал Пенсійного фонду України. Це може зробити як роботодавець через кабінет страхувальника, так і сам працівник через кабінет застрахованої особи.

Нагадаємо, електронна трудова книжка стає основним інструментом захисту даних від втрати чи знищення, а в разі правових суперечок вона матиме пріоритет над паперовим носієм, зазначають юристи.

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Особливо важливо оцифрувати відомості про стаж, який був набутий до 1 січня 2004 року. Юристи зауважують, що дані про стаж, який був набутий після цієї дати вже автоматично внесені до реєстрів на підставі звітів роботодавців.

Своєчасний перехід на ЕТК дозволяє уникнути бюрократичних помилок та забезпечує автоматичне призначення пенсії в майбутньому.

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