Укрaїнa
200
1 хв

"Не означає комусь щось віддати": Буданов про територіальне врегулювання

Кирило Буданов розповів, що вважає справжнім компромісом у війні та чому врегулювання територіального питання не означає втрату земель.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Кирило Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов / © Getty Images

Начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов виступив категорично проти здачі українських територій заради миру.

В інтерв’ю «Суспільному» начальник ГУР пояснив своє бачення «справедливого компромісу» у війні з Росією.

Відповідаючи на запитання щодо настроїв суспільства, яке виступає проти виходу ЗСУ з Донеччини, Буданов наголосив, що врегулювання територіального питання не має означати капітуляцію чи територіальні втрати.

«А чому ви думаєте, що, коли я кажу про врегулювання територіального питання — це означає комусь щось віддати? Я в принципі противник того, щоб будь-що будь-кому віддавати», — заявив очільник ГУР.

Буданов також навів власне визначення компромісу, який може стати основою для завершення війни. На думку Буданова, справжня домовленість — це ситуація, яка не приносить повної радості жодній зі сторін.

«Згадайте ще раз, що я вам казав: компроміс — це не коли один задоволений, а другий засмучений. Це коли обидва засмучені. Оце компроміс», — резюмував він.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року, а будь-які інші варіанти не гарантуватимуть тривалого миру.

