Не паляницею єдиною: стало відомо, які "кодові слова" допоможуть розпізнати окупанта

Не паляницею єдиною: стало відомо, які "кодові слова" допоможуть розпізнати окупанта

Російські диверсанти переважно не можуть вимовити слова із закінченням "-ця" та інші м’які звуки.

Аби розпізнати російського окупанта, варто лише запропонувати йому сказати кілька суто українських слів, до яких непристосована "російськомовна щелепа".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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Так, одним із найпростіших способів є повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована "російськомовна щелепа".

"Цей спосіб називають "шиболет" - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною. Цей термін має біблійне походження, але зараз став науковим терміном", — пояснюють в Центрі.

РНБО подає список слів, які швидко виявлять НЕносія української мови за вимовою: паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень та багато інших.

"Доповнюймо свій словник і допомагаймо Збройним силам нищити ворога", — закликали в РНБО.

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