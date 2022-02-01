Не панікуйте: 10 перевірених способів як врятувати пересолену страву

Як врятувати пересолену страву: шість простих та перевірених способів / Pexels

Можливо ви поспішали і добавили надто багато солі або не розрахували з пропорціями. В будь-якому випадку не варто викидати страву в смітник і замовляти піцу. ТСН.ua розповідає, як врятувати пересолену їжу.

Додайте води

Як врятувати пересолену страву? Розбавте її невеликою кількістю холодної води. Це простий та ефективний спосіб. Спробуйте страву і, якщо потрібно, додайте ще рідини, поки їжа не буде смачною. Тому, якщо ви задаєтеся питанням: пересолила суп, що робити? Варто спробувати саме додати більше води.

Якщо пересолений суп розвести водою, він стане менш солоним. Чому? Стає більше рідини, а отже менше солі на цю кількість страви.

Врятують сметана, вершки або навіть авокадо

Будь-який жирний інгредієнт не лише зробить смак страви більш м’яким, але й допоможе врятувати її від великої кількості солі.

Додайте “кислинки”

Як врятувати пересолену їжу: додайте лимонний сік / Pexels

Як врятувати пересолену страву? Це може здатися дивним, але вам допоможуть кислі інгредієнти: діжонська гірчиця, лимонний сік, білий оцет. Їх потрібно додати зовсім трішки, щоб їжа вже не здавалася надто солоною.

Додати інші приправи

Щоб врятувати пересолену їжу підійдуть цукор чи мед. Але тут важливо не переборщити з їхньою кількістю. Також спробуйте окремо пасерувати цибулю чи часник та додати їх вже до готової страви.

Спробуйте крохмаль

Як врятувати пересолену тушковану страву? Що робити, якщо пересолила борщ? Покладіть до неї нарізану сиру картоплю чи рис. Такі інгредієнти вбирають в себе сіль, наче губка.

Як нейтралізувати сіль: допоможе полоскання

В деяких випадках пересолені продукти можна просто промити водою. Наприклад, якщо ви тушили овочі чи м’ясо в надто солоному маринаді. Відкиньте їх на друшляк, а потім просто прополощіть у холодній воді.

У м'ясо додайте крупу чи овочі

Як врятувати пересолену страву з фаршу? Додати до неї сирі овочі чи крупи / Pexels

Як врятувати пересолену страву, якщо це фарш? Додайте до неї тертий кабачок, моркву, відварений рис чи сиру картоплю. Так сіль буде менше відчуватися.

Приготуйте щось інше

Якщо ви пересолили фарш, то з нього вийде чудовий пиріг, а з пересоленої картоплі, наприклад, вареники.

Вода врятує пересолене м'ясо

Якщо ви приготували чи купили пересолений бекон, шинку чи інше м'ясо, його потрібно залити водою та залишити на кілька годин.

Не забувайте слідкувати за інгредієнтами

В рецепті є каперси, оливки, соєвий соус або рибні консерви? Тоді варто менше солити готову страву.

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