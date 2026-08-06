Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина / © ТСН

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Колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недекларуванні. Нова підозра стосується трьох епізодів. У четвер, 6 серпня, їй оголосили запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень.

Що відомо про нові підозри та у яких справах ще проходить Стефанішина — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Подруга купила дві квартири у новобудові

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін повідомив, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень. Вона начебто доручила своїй подрузі купити у червні–липні 2024 року дві квартири у ЖК «Файна Таун», пише hromadske.

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За даними слідства, колишня посолка через третю особу дала 6,9 мільйона гривень на квартири, а потім ще майже 100 тисяч доларів готівкою на ремонт. Слідчі стверджують, що саме вона володіла й розпоряджалася цими квартирами. Зокрема, вона давала доручення сплачувати там комуналку.

Також у Стефанішиної нібито знайшли готівку, яка була призначена на лікування родичів, авіаквитки та оренду іншої квартири по вулиці Ярославів Вал.

«Щодо авіаквитків, дійсно, можна сказати, що членам Кабміну компенсувалися ці витрати, але ми бачимо, що ці витрати заходили на картку, а з картки півтора року готівку ніхто не знімає. І попри те, що офіційні доходи 3,7 мільйона гривень, витрати з картки — 4,3 мільйона», — сказав прокурор.

Адвокат експосолки заявив, що немає прямих доказів, що вона доручила своїй близькій подрузі Тетяні купити їй дві квартири. За його словами, Стефанішина працювала на керівних посадах у різних бізнесахкомпаніях, тож мала достатньо коштів на купівлю цих квартир.

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Їхнє листування зі Стефанішиною про ремонт у цих квартирах адвокат пояснив «їхніми близькими відносинами».

Автомобіль та квартира за три мільйони

Окрім того, є підозри проти Стефанішиної щодо двох епізодів недекларування. У її декларацію не потрапив автомобіль «Мерседес», яким підозрювана користувалася від 2021 року — ще до призначення на посаду в США.

Також у декларацію не потрапили факт проживання та користування житлом батьків по ЖК «Львівська площа». Квартира оцінена в 3 мільйони гривень.

За словами адвоката, немає прямих доказів щодо користування квартирою батьків. Він запевняє, що підозрювана нібито декларувала її в інший період.

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Також захисник відкинув заяви щодо недекларування «Мерседесом». Як пояснив адвокат, для декларування автомобіля ним треба користуватися понад пів року, тоді як Стефанішина, мовляв, робила це лише 15 днів.

«Прокурор намагається приховати прогалини ретельним дослідженням листування моєї клієнтки, щоб створити інформаційну маніпуляцію», — сказав адвокат.

НАБУ і САП оприлюднили деталі підозри Стефанішиній

У четвер, 6 серпня, НАБУ і САП оприлюднили деталі підозри Стефанішиній. Правоохоронці підозрюють колишню дипломатку у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

У НАБУ запевняють, що у її власності перебували дві квартири у ЖК «Файна Таун», які зареєстровані на подругу. Їхня вартість становить майже 11 млн грн. Також, за їхньою інформацією, у користуванні перебувають:

квартира у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа», яка зареєстрована на матір;

паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому самому ЖК, зареєстровані на батька;

автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d, зареєстрований на підлеглого.

За інформацією НАБУ, це майно не було задеклароване.

Також слідство встановило, що Стефанішина хотіла купити будинок під Києвом орієнтовно за 550 тис. дол. США. Так, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою, а решта суми — шляхом передавання продавцю двох квартир у ЖК «Файна Таун».

«Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном», — йдеться у заяві.

Тим часом, слідчі вважають, що офіційні доходи не дозволяли їй придбати таке майно, оскільки у період від початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

«Справа Лукаш» — соратниці Януковича: що ще інкримінують колишній посолці

Стефанішина також фігурує у так званій «справі Лукаш» — соратниця Януковича — про заволодіння 2,52 млн грн. Ця історія тягнеться понад 10 років — від 2014 року. НАБУ та САП оголосили їй підозру щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ч.5 ст.191 ККУ.

За версією обвинувачення, у 2013–2014 роках посадовці Мін’юсту, серед яких була тодішня міністерка юстиції Олена Лукаш, заволоділи приблизно 2,5 млн грн, виділеними на закупівлю досліджень щодо адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

Серед обвинувачених також є Ольга Стефанішина, яка на той час очолювала профільний підрозділ Мін’юсту. Її обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС.

Журналіст Bihus.Info Данило Мокрик ще 2020 року розповів, що Стефанішина підписувала документи щодо тендеру. Слідство у справі завершили, і 2019 року передали її до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Провадження нині перебуває на розгляді ВАКС.

Сама Стефанішина, коментуючи цю підозру, заявила, що ця справа тягнеться від 2014 року, коли була ініційована низка кримінальних справ щодо високопосадовців часів Януковича. Як тоді вона пояснила, що їй інкримінують те, що вона «як керівник підрозділу, який відповідав за європейську інтеграцію, ініціювала проведення цих досліджень. І вони були проведені, опубліковані та проаналізовані міністерствами».

Тоді посадовиця запевнила, що сприяла слідству, надавала всі документи і всі факти.

Стефанішиній оголосили підозру

6 серпня суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосив запобіжний захід експосолці України в США Ользі Стефанішиній у вигляді застави 6 мільйонів гривень.

Прокуратура САП просила призначити експосолці заставу у розмірі 13,3 млн гривень. Адвокатка чиновниці вимагала зменшити суму застави до 10 мільйонів гривень.

Коментуючи рішення суду, колишня посолка заявила, що не має таких коштів, щоб внести заставу за себе, але буде шукати.

«У мене немає ані 13, ані 6 млн грн, але я шукатиму ці кошти, щоб мати можливість внести заставу», — сказала вона після суду для журналістів.

Звільнення та підозри Стефанішиній — що відомо

Нагадаємо, до оголошення нових підозр президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

А 5 серпня, за інформацією Центру протидії корупції, НАБУ і САП повідомили Ользі Стефанішиній підозру, звинувачуючи її у незаконному збагаченні. За даними ЦПК, колишню посолку підозрюють у набутті майна «іншими особами, які здійснювалися за дорученням підозрюваної».

У четвер, 6 серпня, експосолці України в США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень. Втім, за її словами, вона не має таких коштів, але буде шукати.

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