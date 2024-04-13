Не перша спроба: очільник Херсонської ОВА прокоментував замах на своє життя

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив інформацію СБУ про те, що на нього готували замах.

Про це він повідомив у відео, опублікованому в офіційному Телеграм-каналі.

"Так, це дійсно правда. На жаль, це далеко не перша і, напевно, не остання спроба", - наголосив Прокудін.

За словами керівника ОВА, він не розповідав про цей випадок бо, що знав "на що йшов, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні". Прокудін також наголосив на тому, що російські окупанти щодня атакують Херсон та область, унаслідок чого гинуть цивільні.

"Я така ж людина, як і інші, це буденність. Хочу подякувати Службі безпеки України за проведену операцію. Найголовніше - це викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну", -наголосив Прокудін.

Замах на Прокудіна

Про те, що на очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах, повідомив голова СБУ Василь Малюк. Місцевого жителя затримали на стадії завершеного замаху.

"Місцевий мешканець Херсона був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна. З глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по автівці Прокудіна", - наголосив Малюк.

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