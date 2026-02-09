Не перший випадок: росіяни з "Гербери" скинули FPV над Сумами (відео)

Реклама

У Мережі показали, як російська «Гербера» скидає FPV-дрон над Сумами. Свідками інциденту стали місцеві жителі.

Відповідні кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали.

Російська «Гербера» скидає FPV-дрон над Сумами

Про небезпеку попереджали раніше

Як повідомляв радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, фіксували перше використання росіянами «Гербері» як носія FPV-дронів.

«На жаль, сам дрон не знайдений. Може бути як ударним, так і розвідувальним. Незрозуміло, наскільки цей випадок отримає застосування, але всі повинні бути проінформовані», — підкреслив він.

Як повідомили в ОВА, протягом минулої доби російські війська активізували атаки на Сумську область. Так, окупанти здійснили майже 90 обстрілів по 28 населених пунктах, що охоплює 15 територіальних громад. Внаслідок обстрілів семеро громадянських мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих є як чоловіки, так і жінки. Через дії РФ постраждали підлітки та дорослі.

Застосовувалися різні види озброєння: від мінометів та артилерії до ракетних систем залпового вогню, безпілотних літальних апаратів та керованих авіабомб. У Шосткинській громаді кілька людей отримали травми внаслідок падіння ворожого БпЛА, у Сумській — молоді люди дістали поранення після ударів безпілотників. Ще один чоловік був поранений у Комішанській громаді.

Через обстріл також пошкоджено магазини, приватні будинки, транспортні засоби та інші об'єкти. Пожежі, вибухи та уламкові пошкодження спричинили складнощі з життєзабезпеченням місцевого населення, яке вже довгий час зазнає регулярних атак з боку російських військ.

Раніше в Сумах дрон потрапив у двір багатоповерхівки. Він розташований у залізничному районі міста.

Внаслідок удару пошкоджено близько сотні окон біля будинків навколо та цивільні автомобілі, припарковані у дворі.

На щастя, минулося без загиблих та поранених. Рятувальники, комунальні та аварійні служби — всі прцюють на місці удару з метою ліквідації наслідків удару та відновлювальних робіт. Інформація щодо збитків уточнюється.